24-річну Ганну Заворотнюк, доньку хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк, не перестають запитувати у соцмережі про стан матері

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком, на якому постала в чудовому образі. На ній біла сорочка, яка спокусливо окреслила всі округлості, а також вузькі сині джинси з чорним шкіряним поясом.

Для ефектного кадру Аня розпустила волосся і положила на одне плече, нанесла легкий макіяж, зухвало глянула в камеру і прочинила ротик.

Дівчина вирішила подякувати шанувальникам сім'ї за увагу, а особливо тим, хто молиться і переживає за здоров'я її матері.

"Нічого в цьому житті не буває випадково. Будь-яка випадковість це ланцюжок закономірностей. Ще зовсім недавно у мене було дуже невелике коло людей, з якими я спілкувалася на теренах ефіру. У певний момент, після мого тривалого мовчання, я спробувала поділитися з вами своїми думками і це кардинально змінило моє життя. 🌹", - зворушливо написала Аня.

Користувачі не залишилися осторонь і у відповідь засипали красуню "приємностями". Деякі поцікавилися у дівчини, як йдуть справи у Анастасії в світлі пандемії коронавіруса. Аня заспокоїла людей, написавши, що "мама надійно захищена".

"У тебе дуже добра душа, це відчувається за екраном телефону! У вашому житті все буде добре, Ви цього заслуговуєте!💗"

"У вашої мами чудова дочка!"

"Аня, дякую за те, що відкрили нам душу! хотіла запитати, ви коронавіруса не боїтеся? як ставитеся до цієї паніки і нагнітання? я вже втомилася від неї, чесно) але боюся, як би ця зараза на вашу маму не потрапила(((" - "точно не потрапить, ми дуже надійно її захищаємо, а моє до цього ставлення, що потрібно обов'язково дотримати карантин і незабаром, дасть Бог, все налагодиться🙏🏻"

Нагадаємо, що дочка Заворотнюк посвітила на камеру голим животом у відвертому образі: «Така струнка».

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