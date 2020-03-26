24-річна Ганна Заворотнюк , дочка актриси Анастасії Заворотнюк, яка вже рік бореться з раком, здивувала ніжним знімком

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka . На знімку дівчина стоїть у сукні, зверху якої вона накинула великий піджак. Анна дивиться вдалину, демонструючи своє шикарне волосся та ідеальний профіль.

«Сьогодні я б хотіла торкнутися теми, яка для всіх дуже близька і зрозуміла - дружба. Людині дуже важко виносити самотність. Навіть маленький чоловічок на дитячому майданчику вже намагається знайти собі друга», - зазначила Ганна.

Вона заявила, що друзі допомагають відчувати якийсь захист, дають розуміння, що ти не самотній. На думку дівчини, друзів потрібно намагатися зберегти за всяку ціну, незважаючи на непорозуміння або образи.

За дві години пост Заворотнюк зібрав 1600 лайків. В коментарях підписники стали ділитися своїми історіями, пов'язаними з дружбою.

«Я рада, що ви пишете кожен день, в цьому випадку, не забуваю зайвий раз попросити у Бога здоров'я нужденним, та й собі та своїй родині», - зазначила одна з прихильниць.

Як відомо, сім'я Заворотнюк досі тримає мовчання з приводу здоров'я Анастасії. Нещодавно Ганна повернулася в Instagram, написавши, що відчуває щоденний біль, але повинна спробувати вихлюпувати всі свої думки в мережі.

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