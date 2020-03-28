Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как проводит время с молодым возлюбленным

Во время карантина певица решила заняться своей одеждой модного бренда, чтобы привлечь внимание Яниса. По словам Анны, она устала ходить перед ним в трениках и растянутой майке, пишет Рoliteka.net

Анна уже около двадцати находится в режиме изоляции с возлюбленным и, по ее словам, их семейная жизнь могла пойти ко дну только потому, что ее внешний вид заставлял желать лучшего:

«Вот уже почти год как я люблю этого парня . Вот уже почти как 20 дней он не играет и постоянно дома 😂 И вот в один из наших вечеров я посмотрела на себя в чем я хожу по дому и поняла, что выгляжу не так. Переносив все его треники и пижамы с маечками не в цвет я поняла , что моя семейная жизнь может пойти ко дну. Потому что одно дело носить треники дома один вечерочек, а на следующий день показаться ему в концертном платье.

А другое дело треники 20 дней на карантине . Я приехала в офис, достала самый яркий и нежный бархат , сексуальный гепюр и создала линию домашней одежды в которой не стыдно ходить перед любимым . Когда моя няня увидела меня в ней, она ринулась меня обнимать со слезами на глазах и фразой «Анечка, а я все не знала как вам сказать»😂😂Видимо все было очень плохо 😂Теперь хорошо)», - написала Анна под новым постом.

Также ранее в разделе Стори в Инстаграм появилась серия кадров и видео, на которых певица показала себя в стильном образе вместе с новым избранником.

Артистка аккуратно уложила волосы в мягкие волны, дополнив образ ярким макияжем. Причем удивить звезда решила именно оверсайз-пиджаком под которым заметен лишь черный лифчик без блузки.

Янис же позировал в привычном для себя образе и ярко улыбался, смотря на то, как Анна дурачится и пританцовывает перед зеркалом в лифте. Стоит отметить, что артистка в последнее время все чаще появляется вместе с Тиммой на различных мероприятиях и не стесняется говорить об отношениях.

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