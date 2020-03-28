Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала стильный кадр, на котором засветила похудевшую фигуру

Чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда каждый день проводит занятие спортом в девять утра, а также паралелльно ведет прямой эфир в социальной сети Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

В этот раз один из кадров звезды, сделанный перед тренировкой, появился и на фан-странице Насти. На представленном фото Каменских появилась с легким макияжем и собранными волосами в небрежный пучок. Так, певица счастливо позировала перед объективом в черно-белом костюме, состоящем из тонкого топа и лосин с высокой талией.

Для большей пикантности Настя расстегнула топ на замочке прямо на груди:

«После каждой тренировки с вами я хожу целый день заряженная энергией 😌 Я всегда жду тренировку с нетерпением! И это очень важно - получать удовольствие от того, что делаешь. Поэтому не заставляйте себя заниматься, а вдохновляйтесь своими будущими результатами, представляйте, как будете радоваться тому, что любая одежда садиться на вас идеально, как улучшается не только ваше здоровье, но и настроение 🔝», – написала Настя днем ранее.

Напомним, до этого певица рассказала о правилах похудения:

"❗️ Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам.

❗️Неразогретые мышцы нельзя тренировать. Это чревато травмами или почти всегда сильной крепатурой даже от простых упражнений.

❗️После тренировки - обязательно растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые в свою очередь напрягают суставы, что небезопасно.

❗️Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепление мышц.

❗️Пейте воду. Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, крепкие сосуды и сердце", - сообщила Каменских.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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