Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит время на выходных

На своей странице в Инстаграм она опубликовала фотографии из дома, передает Рoliteka.net. На первом снимке балерина сидит в гамаке на улице. В глаза бросается ее уродливый образ – куртка-пуховик, надетая сверху футболки, голые ноги и яркие красные меховые сапоги. В сети отмечают, что этот образ не только безвкусный, но и противоречит всем погодным правилам, ведь надевать зимние сапоги под короткие шорты, как минимум, странно.

«Прекрасное субботнее утро», - написала балерина.

Всего за час пост Волочковой собрал почти 2 тысячи лайков. Поклонники не смогли оставить комментарий под фото, так как балерина ограничила эту возможность у себя на странице. Звезда призналась, что ей надоели хейтеры, но иногда она все же открывает комментарии, так как не может долго себя ограничивать.

Кроме этого, Волочкова поделилась фотографией в сториз, где она стоит в той же куртке и сапогах, но под низ надела спортивный костюм. Звезда стоит около камина. Она написала, что в это время нужно больше времени проводить дома с любимыми, создавать романтику и беречь здоровье.

Ранее мы писали, что Волочкова устроила ночные развлечения в купели перед домом. Балерина представила провокационное видео, на котором традиционно позировала в купели в едва ли заметном нижнем белье без верха.

Напомним, что Анастасия Волочкова впихнула свои мячики в узкое платье: "едва не вываливались".

Как сообщала Politeka, мокрая Волочкова показала, в каком виде ходит перед женихом: "Предложите любимым...".

Также Politeka писала, что Волочкова показала, как выглядит без макияжа дома: "Лицо уже ничто не спасет".