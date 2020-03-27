Відома російська балерина Анастасія Волочкова звернулася до підписників сприводу карантину через короновірус

Зірка опублікувала відео, записане у себе вдома, пише Politeka.net. На кадрах артистка з'явилася в довгому червоному платті з глубоким декольте.

На руках артистки можна помітити браслет, прибравши волосся в пучок назад. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Плаття обтянуло талію і стегна зірки, а також виділило пишні груди, які ледь не вивалювалися з вирізу.

Варто відзначити, що балерина з'явилася біля свого каміна, також можна помітити білий рояль та інші меблі.

У відео артистка просить залишатися всіх вдома і посвітити час чомусь позитивному.

"Не втрачайте оптимізму.🙏 У сформованій ситуації потрібно не опускати рук, а об'єднатися.🙏", - підписала кадри зірка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 11 тисяч переглядів і жодного коментаря. Варто зазначити, що артистка давно відключила можливість коментувати свої записи через негативні коментарі.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова показала, ставши поруч з чоловіком.

Балерина була з букетом троянд позувала, а поруч той самий усміхнений незнайомець. Артистка позувала в напівпрозорому платті з аплікаціями квітів. Наряд затягнув її груди в глибокому декольте.

Волочкова посміхалася і дивилася в камеру. Можна помітити неозброєним поглядом макіяж з акцентом на очі.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Волочкова представила провокаційне фото, на якому позувала в одному халаті з кольоровим принтом і з модною сумочкою в руках.

Зірка знялася у пікантній фотосесії в рамках просування модного бренду, представником якого стала зовсім недавно.

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