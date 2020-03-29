Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая удивила фанатов снимками с известным музыкантом

На своей странице в Инстаграм она опубликовала фото с солистом швейцарской группы Кadebostany, передает Рoliteka.net. На кадрах пышногрудая Зарицкая стоит под ручку с Уильямом Иеремией, который выступает под псевдонимом Кadebostan. Видно, что снимки были сделаны в Стамбуле еще до карантина.

«03.04 - премьера - @kadebostany_official x КАЗКА - У меня все ОК», - сообщила Зарицкая.

Поклонники группы оставили под постом более 4 тысяч лайков. Все в восторге от предстоящего дуэта, а некоторые не могут поверить, что КАЗКА записала такой трек.

«Красивые», «Очень очень сильно жду!!», «Это у вас дуэт будет? Я с ума сойду, если да», «Бусички», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на странице Кadebostany ранее был опубликован отрывок из клипа на эту песню. В нем Зарицкая вместе с солистом группы находятся в машине, которая совершает обороты вокруг своей оси. На Зарицкой надета шляпка, которая привязана к шее шарфом.

Ранее мы писали, что KAZKA до карантина планировала масштабный тур по стране. Киевский концерт они успели дать, опубликовав фото с выступления. Видно, что группа постаралась и устроила настоящее шоу с красивыми эффектами и костюмами. На сцене Саше подпевало трое бэк-вокалисток.

Напомним, что пышногрудая Александра Зарицкая ошарашила изменениями во внешности, очень смело: «Прямо на лице…».

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA огорошила смелым образом, личные кадры: "С ума сошла?".

Также Politeka писала, что растрепанная Александра Зарицкая потрясла внешностью без макияжа: "Не узнать!".