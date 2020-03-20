Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка KAZKA, показала новий дивний кадр в Instagram

На фото Олександра позує в якийсь одязі, яку важко разгрядеть і чорному береті. Зарицька висунула язик, закотила очі і розташувала руки біля голови, показуючи вказівний палець і мізинець. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Зарицька показала фото в сторіс Инстаграма, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що 27-річна українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, в поспіху на рейс літака засвітила себе ненафарбованою.

Саша опублікувала кадри "сториз" в Instagram. Так, дівчина злегка розхристаних вигляді у футболці з яскравим принтом і чорному пальто поспішала на рейс до Нью-Йорка. Артистка вирішила поділитися з шанувальниками відчуттям передчуття незабутньої подорожі. Саша не стала витрачати час на макіяж і показала своє обличчя без косметики.

"Доброго ранку, наші улюблені глядачі, з вами передача "Світ навколо нас". Сьогодні ми їдемо в Нью-Йорк", - говорить, посміхаючись, Зарицька.

Повідомлялося, що 27-річна вокалістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька здивувала новим знімком з татуюванням на обличчі.

На знімку дівчина стоїть боком, а прямо на обличчі в неї зроблено тату. Як виявилося, татуювання не справжня. Це тимчасовий малюнок, який Зарицька запропонувала зробити своїм фанатам.

«Запам'ятати неймовірні емоції в серці і на тілі. Ми підготували кілька спокусливо-цікавих тимчасових тату by KAZKA», - повідомила співачка.

Вона попросила своїх прихильників зробити тату на концерті 4 березня, який гурт дає в Палаці Спорту.

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