27-річна українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, в поспіху на рейс літака засвітила себе ненафарбованою

Як передає Politeka.net, Саша опублікувала кадри в "сторіз" в Instagram. Так, дівчина в злегка розхристаному вигляді у футболці з яскравим принтом і чорному пальто поспішала на рейс до Нью-Йорка. Артистка вирішила поділитися з шанувальниками передчуттям незабутньої подорожі. Саша не стала витрачати час на макіяж і показала своє обличчя без косметики.

"Доброго ранку, наші любі глядачі, з вами ранкова передача "Світ навколо нас". Сьогодні ми їдемо в Нью-Йорк", - говорить, посміхаючись, Зарицька.

Так як ролик знаходиться в "сторіз", тому, на жаль, шанувальники не змогли розділити радість разом з Сашею в коментарях.

Раніше ми повідомляли, з'явилися кадри виступу групи KAZKA з масштабного концерту в Києві. Зокрема, Саша з'явилася в оточенні дівчаток з підтанцьовки. Вони, як і сама Зарицька, одягнені в чорні сукні з оригінальною об'ємною червоною обробкою. А на деяких кадрах їх образи доповнюють довгі прозорі вуалі на обличчях. Спецефекти і вдале освітлення доповнили картину, надавши феєричності.

«Крім співу нереального прокайфовала ще й від костюмів», «Я навіть слиною закінчувався ... Такі гарячі лялі!», «Концерт-бомба», «Твої дівчата - Каzкові мавки», «Дівчинки запальнички!», - писали в коментарях.

Також ми розповідали, Зарицька здивувала зухвалим образом у чорній кепці і з червоною помадою на губах. Родзинкою став малюнок на щоці співачки: обличчя дівчини з індійськими мотивами. Своєрідні тимчасові тату стали фішкою групи останнім часом.

"Закарбувати неймовірні емоції в серці та на тілі ❤️ Ми підготували дещо спокусливо-цікаве - тимчасові тату by KAZKA 🔥 Шукайте яскравий стенд у Палаці Спорту, обираєте малюнок та насолоджуйтесь результатом. Тату можна нанести безпосередньо на концерті 4 березня, або придбати на згадку.

Як вам ідея такої колаборації?", - писали на сторінці групи ще перед концертом у Києві, який відбувся на початку березня.

«Боже, це неймовірно круто і красиво», «Чарівно, як і ваша Казка», «Вввоооуууу як круто виглядають тату», «Як завжди красива», - фанати відреагували на ідею з тату.

Нагадаємо, пишногруда красуня KAZKA приголомшила змінами у зовнішності, дуже сміливо: «Прямо на обличчі…» .

Як повідомляла Politeka, солістку KAZKA затиснули з усіх боків, гаряче фото облетіло мережу: "Ось це свято!".