29-летняя украинская ведущая Елена-Кристина Лебедь, возлюбленная бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко, поделилась с фанатами письмом, которое ей написал неизвестный иностранец

На своей странице в Инстаграм она опубликовала скрин письма со странным содержанием, передает Рoliteka.net. Свой пост Лебедь сопроводила удивленным лицом, намекая, что такие письма ее обескураживают. В самом письме, которое, вероятно, переводилось при помощи гугл-переводчика, неизвестный предлагает девушке встретиться, когда он прилетит в Киев. Из-за некорректного перевода его письмо выглядит довольно смешно.

«Детям не смотреть!!! Я вот думаю, что ответить этому гуляльщику в юбках?», - написала телеведущая.

За три часа пост Лебедь собрал почти 3 тысячи лайков. Поклонники активно обсуждают письмо от иностранца.

«Не смейте ему отказывать, кто знает, сможете ли вы еще встретить ловеласов в короткой юбке? Настоящая экзотика, шанс на миллион», «Ааа, шок-контент: мужик в юбках», «Какой шалун», «Просто покашляйте на него)) или можно и чихнуть для верности)) и невзначай упомянуть что недавно вернулись из Китая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елена-Кристина Лебедь поделилась фото, на котором предстала в весьма соблазнительном образе. На ней были надеты джинсовые шортики и розовый топ. Елена-Кристина вызывающе расположилась на ступеньках лестницы с чашкой.

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