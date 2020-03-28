Теледіва Олена-Крістіна Лебідь, пасія колишнього віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, показала, чим займається вдома на карантині через коронавірус

Зірка опублікувала відео, на якому постала в якром костюмі, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах струнка Лебідь постала в футболці і шортах салатового кольору. Боса дівчина підійшла до поличок на стіні, звідки взяла туалетний папір і стала його кидати вгору, а потім кинула в оператора, можливо, Розенка.

Закінчується відео на тому, як Олена-Христина сміється.

"Що ж там таке?!!!!🙉🙉🙉 Повна версія відео, як можна збрендити на карантині - на моєму YouTube-каналі", - підписала кадри телеведуча.

За дві години пост зібрав майже 12 тисяч переглядів та багато коментарів.

"ТАЩОЖТАКЕ!!!! 😂😂😂 Щось мені підказує, що це не перший дубль хахпхахахахах", "Ахахаеа", Ви дуже красива", "Ахах, точно, йшов другий тиждень карантину, всі вже почали потихеньку сходити з розуму😂", "😍😍ну веселіться дівчинки😂❤️", "Ще!! Ще відео!", "Вже подивилася 😂 ви прям юний футболіст 😂 тільки акуратніше треба, все-таки квартира повинна залишитися цілою 😂😄👍", "Здрастуйте, Христина!!", "Вам йде цей костюм", "Тільки зрозуміла, що з родини хоча б мама з розуму не зійде😂, бо вона працює, вона лікар)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена-Крістіна Лебідь опублікувала відео, на якому показала, що в Києві наприкінці березня пішов сніг.

«Вийшли за хлібцем, називається 🙉🙉🙉 Шкода, що позавчора прибрали ялинку🎄😝😝😝», - написала телеведуча.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

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