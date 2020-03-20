29-річна українська провідна Олена-Крістіна Лебідь, кохана колишнього віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, здивувала публіку напівроздягненим видом з дрилем в руках

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливому образі. На ній джинсові шортики і рожевий топ. Олена-Крістіна зухвало розташувалася на східцях сходів з чашкою. Дівчина вирішила трохи побешкетувати і заради забави взяла дриль - ніби збираючись розмішати ним цукор.

"Йшов третій день карантину... Вдома стали виявлятися нові предмети🥳

А це точно для перемішування цукру???😅😅😅 А що нового у себе в квартирі знайшов ти?🤩 Кидай фото в лічку (оригінально, як ви можете 👏💥🤩) - зробимо антивірусний Веселий рейтинг і бомбаньом на моїй сторінці😘😘😘🧨🧨🧨💥 #залишайсявдома #новииканал💚", - поділилася зірка з шанувальниками.

Користувачі кинулися розповідати, хто що знайшов цікавого вдома, не забуваючи при цьому захоплюватися Оленою-Крістіною.

"Дружину і дитину, як з'ясувалося - мої."

"А я знайшла на балконі хлібопічку.👍 Вчора зпекла хлібець 🍞"

"Труси які два місяці тому загубив🔥"

"Ох, яка імператриця, ви шо😍🔥"

"Крістіно,ви така красива 😻"

Раніше ми повідомляли, Лебідь вже жартувала з приводу карантину. Дівчина поділилася фото, де вона на парковці супермаркету, а на іншому знімку зображена пляшка з алкоголем - мовляв, ось він - найкращий "народний антисептик"

«Народний «антисептик» вже продають відрами. До речі, останніх два відра на полиці: здається, карантин почався не нудно. Ну шо?? Чекаємо нових «зірок» ютуба!», - написала Лебідь.

Фоловери активно коментували пост ведучої: «Пощастило. А у мене алергія на спиртне, від одного тільки запаху», «до речі, алкоголь знижує імунітет, тому краще утриматися від алкоголю», «Ось що треба було брати...а то думаю, че це я сиджу, а мені нудно», «Так в магазинах на полицях нічого немає все вигрібають, хоч і сказали що магазини будуть працювати», «Шкода, що такий "антисептик" в жіночу сумочку не влізе».

Нагадаємо, що Елена-Крістіна Лебідь похвалилася багатством у всьому рожевому: "Полуниця в йогурті".

А ще Politeka писала, что Елена-Крістіна Лебідь прикрилася подушкою та побешкетувала на дивані: "Давно цього не робила".

Також Politeka повідомляла, що Елена-Крістіна Лебідь з непристойно високим розрізом покрутилася на камеру: "Взу, яка!".