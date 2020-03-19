29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, наречена екс-віце-прем'єра України Павла Розенка, показала, як українці проводять карантин

Фотографіями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.

«Народний «антисептик» вже продають відрами. До речі, останніх два відра на полиці: здається, карантин почався не нудно. Ну шо?? Чекаємо нових «зірок» ютуба!», - написала дівчина.

Шанувальники залишили під постом понад 6,3 тисячі лайків і з задоволенням вступили в діалог із зіркою.

«Сидимо на карантині в Австрії, дивимося і переглядаємо на ютубі « Аферисти в мережах». Ви -сама прекрасна ведуча, що мені доводилося бачити», «Пощастило. А у мене алергія на спиртне, від одного тільки запаху», «До речі, алкоголь знижує імунітет, тому краще утриматися від алкоголю», «Ось що треба було брати...а то думаю, чого це я сиджу, а мені нудно», «Так в магазинах на полицях нічого немає все вигрібають, хоч і сказали що магазини будуть працювати», «Шкода, що такий "антисептик" в жіночу сумочку не влізе», «Спасибі Вам за позитивний настрій! Цей масовий паніко-психоз вже дістав», «А я думала де антисептик брати», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, до 3 квітня в Україні введено карантин. Навчальні заклади закриті, кафе, ресторани та магазини частково обмежили роботу.

Раніше ми писали, що Олена-Крістіна Лебідь поділилася знімком зі зйомок нового сезону шоу "Хто зверху". Телеведуча постала разом з іншими ведучими проекту, зокрема з Лесею Нікітюк, яка і зробила яскраве селфі з колегами. У кадр потрапила нестримна радість Лебідь, яка аж заплющила очі і завмерла з широко відкритим ротом, сміючись, мабуть, над чимось дуже забавним.

Нагадаємо, що Олена-Крістіна Лебідь похвалилася багатством у всьому рожевому: "Полуниця в йогурті".

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