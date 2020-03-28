Джамала, которая вскоре во второй раз станет мамой, призвала людей объединиться ради планеты
На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост с призванием поучаствовать в акции «Час Земли», передает Рoliteka.net. Свой пост она сопроводила архивными снимками, на которых еще не видно округлившегося живота. На фото Джамала выглядит печальной.
Певица напомнила, что в субботу, 28 марта, во всем мире проводят «Час Земли». Эта акция создана для привлечения внимания к экологическим проблемам. Джамала отметила, что каждый человек может бережно относиться к земным ресурсам всего лишь выполняя несколько правил: эффективно использовать воду, экономить электроэнергию, сократить количество отходов. Похоже, певица считает, что карантина недостаточно, чтобы дать природе отдохнуть от людей.
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«Я очень хочу, чтобы нормой нашей жизни стало осознанное потребление! Сегодня вечером с 20:30 до 21:30 символически выключите освещение и электронные приборы - полностью или частично», - подчеркнула певица.
Она призвала поклонников покупать только то, что им нужно, и пытаться давать вещам второй шанс. Отметим, что многие поклонники отреагировали на призыв звезды.
«По-моему сейчас уже не час, а недели нашей самоизоляции, помогут Земле отлично», «О, каждый год с семьей участвуем в этой акции. Обязательно поучаствуем и в этом», «Возможно, именно сейчас время задуматься над нашим отношением к окружающему миру. Эта пандемия позволяет подумать о приоритетах. Мы издевались над природой и это отдача», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Джамала без макияжа показала, как развлекается дома: «пока сын спит...».
Как сообщала Politeka, подросший сын Джамалы поразил внешностью, фото: "у Брэда Питта и Ди Каприо такие же".
Также Politeka писала, что Джамала посветила огромным животом в обтягивающем платье: личные кадры.