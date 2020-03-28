Джамала, которая вскоре во второй раз станет мамой, призвала людей объединиться ради планеты

На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост с призванием поучаствовать в акции «Час Земли», передает Рoliteka.net. Свой пост она сопроводила архивными снимками, на которых еще не видно округлившегося живота. На фото Джамала выглядит печальной.

Певица напомнила, что в субботу, 28 марта, во всем мире проводят «Час Земли». Эта акция создана для привлечения внимания к экологическим проблемам. Джамала отметила, что каждый человек может бережно относиться к земным ресурсам всего лишь выполняя несколько правил: эффективно использовать воду, экономить электроэнергию, сократить количество отходов. Похоже, певица считает, что карантина недостаточно, чтобы дать природе отдохнуть от людей.

«Я очень хочу, чтобы нормой нашей жизни стало осознанное потребление! Сегодня вечером с 20:30 до 21:30 символически выключите освещение и электронные приборы - полностью или частично», - подчеркнула певица.

Она призвала поклонников покупать только то, что им нужно, и пытаться давать вещам второй шанс. Отметим, что многие поклонники отреагировали на призыв звезды.

«По-моему сейчас уже не час, а недели нашей самоизоляции, помогут Земле отлично», «О, каждый год с семьей участвуем в этой акции. Обязательно поучаствуем и в этом», «Возможно, именно сейчас время задуматься над нашим отношением к окружающему миру. Эта пандемия позволяет подумать о приоритетах. Мы издевались над природой и это отдача», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Джамала без макияжа показала, как развлекается дома: «пока сын спит...».

Как сообщала Politeka, подросший сын Джамалы поразил внешностью, фото: "у Брэда Питта и Ди Каприо такие же".

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