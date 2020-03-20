Джамала, яка незабаром вдруге стане мамою, відверто розповіла про вагітність, дітей і відчуттях

Також співачка не обшла увагою і нинішню ситуацію в країні, передає КП.

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"В будь-якій складній ситуації, а зараз саме така ситуація у всьому світі, залишається просто любити, просто бути з родиною…Всім страшно, лякає невизначеність, всі роздратовані, абсолютно всі втрачають матеріально. Найголовніше - залишатися здоровими і живими!" - вважає вона.

Щодо свого становища, Джамала розповів, що перша і друга вагітності дуже відрізняються.

«Перший раз для тебе все нове - відчуваєш раніше невідомі почуття, боїшся щось пропустити або нашкодити дитинці, весь час прислухаєшся до себе, відчуваєш тривогу. Зараз я прислухаюся до себе, але багато уваги приділяю Еміру, тому немає часу турбуватися. Я стала спокійнішою. Відчуваю відповідальність і за Еміра, і за майбутню дитину. В першу вагітність ти ходиш як німфа, пурхаєш і відчуваєш себе особливою, ніби всі погляди світу спрямовані на тебе», - каже артистка.

Також Джамала додала, що є відмінності і на фізичному рівні.

«Ще мені здається, тіло більше готове до другої вагітності. Стан шкіри і волосся покращився, губи стали більше (сміється). Природа робить все, щоб вагітна жінка відчувала себе красивою. А ще зараз багато красивого одягу для вагітних. Ти стаєш просто богинею!», - поділилася співачка.

При цьому Джамала додала, що стать дитини для неї не важливий, головне, щоб народився здоровий малюк.

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