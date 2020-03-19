Українська співачка Джамала, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, поділилася яскравими знімками з тюльпанами

Фотографії співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На кадрах Джамала без грама косметики і без фільтрів постала з величезним букетом тюльпанів, які називаються Jamala. Вона всіляко крутилася навколо букета, розповівши шанувальникам, що влаштувала фотосесію поки її син Емір спав.

«А сьогодні в рубриці #покаспитвашмалыш, а ви сидите на карантині (І це правильно!), такі фільми: Офіцер і шпигун, Справа Річарда Джуелла, Форд проти Феррарі. Ці фільми засновані на реальних подіях. Всі вони про справедливість і про те, що час розставляє все на свої місця!», - написала співачка.

Шанувальники залишили під постом Джамали більше 16,8 тисяч лайків. Фанати артистки в захваті від тюльпанів і від самої співачки, яка знаходиться в цікавому положенні.

«Джа, просто фантастика! Ви з Джамалками як єдине ціле! Обожнюю фільми на основі реальних подій, чомусь ще цих не бачила, дякую!», «Яка ти сонячна:))», «Такі гарні тюльпани і ви красива!», «Богиня тюльпанів», «Супер!!! Дякую за позитив!!! Квіти - це душа!», «Квіткова діва», «Боже, як мило!», «Красуня безумовна», «Обожнюю Ваші фото з тюльпанами))) Дуже гармонійно, Ви – тюльпан», - пишуть користувачі мережі.

Раніше Джамала розповідала, що її батько працював у теплиці, а пізніше почав вирощувати тюльпани.

«Кілька років тюльпани були нашою сімейною справою. Пам'ятаю, що важливо було встигнути виростити тюльпани до 8 березня. З 5 березня починався гарячий період продажу. І ось мені років 5, тато будить нас з сестрою о 6 ранку і ми йдемо у теплицю. Там ми акуратно зриваємо квіти, ніжно обволікає кожен бутон резинкою, щоб він не розкрився завчасно», - розповідає співачка.

Вона також нагадала, що в 2017 році голландська компанія StoKolex вивела сорт тюльпана Jamala.

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