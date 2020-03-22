Відома українська співачка Джамала показала нові кадри в Instagram

На фото Джамала позує в леопардовому сукню. Образ вона доповнила Прикрасами на шиї і руці. Волосся в цей раз у неї були розпущені. На тлі можна побачити домашнии квіти. Всі кадри майже ідентичні, хоча на останньому можна більше оцінити фігуру співачки. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дівчата, не сумуйте. Навіть перебуваючи вдома, можна зробити легкий мейк і зачіску, а також одягнути красиву сукню і вже цим підняти собі настрій", - написала Джамала.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написала кілька коментарів:

"Джа, Дякую, буду чекати. Ви прекрасна. Нехай господь всіх благословить", "Така красива Джа", "Вітаю вас", "Вітаю, здоров'я малюку ,щастя вашої прекрасної сім'ї", "100% це круто! Чекаємо пісню", "Я навпаки завжди робила легкий мейк, а сидячи вдома роблю такий яскравий".

Повідомлялося, що Джамала, як і багато інших артистів, закликає всіх дотримуватися карантин і залишатися вдома.

"У будь-якій складній ситуації, а зараз саме така ситуація у всьому світі, залишається просто любити, просто бути з родиною…Всім страшно, лякає невизначеність, всі роздратовані, абсолютно всі втрачають матеріально. Найголовніше - залишатися здоровими і живими!" - вважає вона.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Джамала порадувала передплатників несподіваним чином у відвертій сукні.

«Відчувати себе легкої, красивої, єдиною, ніжною, чарівною, необхідною. Любити і відчувати любов до себе. Просто бути собою! Happy International women's Day», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Джамала позує на тлі поля з люпином в облягаючому рожевому платті, яке ідеально підкреслює фігуру співачки. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

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