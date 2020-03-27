Відома українська співачка Джамала показала спільне фото з сином в Instagram

На фото Джамала позує в жовтому костюмі. На руках вона тримає дворічну дитину, теж у жовтій кофті, а також різнокольорових штанях. Волосся у співачки були розпущені. Мама і син посміхалися на кадрі і можна сказати, що щасливі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Співачка опублікувала і інші фото, де хлопчик сам або вони позує разом з батьком. Кадри досить зворушливі і цікаві.

"Не вистачить у світі слів, щоб описати свою любов. З Днем народження, Емір-Рахман", - підписала фото Джамала.

Фанати багато хвалили сімейні знімки, вітали малюка і писали, як схожі дитина і батьки. Всього вони поставили понад 20 тисяч лайків за 9 годин. А один користувач припустив, що у хлопчика косоокість, але Джамала відразу це спростувала:

"Ви собі Полікувати. А у нього немає. Така зовнішність. Всі ми різні. Бред Пітт, Джек Ніколсон, Леонардо Ликаприо І так далі так само мають дуже близько розташовані очки. Але це не чого спільного з тим, що ви написали. Це особливість людини. Шарм. розумієте".

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На фото Джамала позує в леопардовому сукню. Образ вона доповнила Прикрасами на шиї і руці. Волосся в цей раз у неї були розпущені. На тлі можна побачити домашнии квіти. Всі кадри майже ідентичні, хоча на останньому можна більше оцінити фігуру співачки.

"Дівчата, не сумуйте. Навіть перебуваючи вдома, можна зробити легкий мейк і зачіску, а також одягнути красиву сукню і вже цим підняти собі настрій", - написала Джамала.

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