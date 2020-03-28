Известный российский певец Сергей Лазарев показал домашнее видео в Инстаграм

На видео самого Сергея не видно, только маленькие детки. Старший сын Никита учит сестру Анну правильно называть свое имя. Ребятки сидели на полу возле детского столика для кормления. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Такие большие. старший учит разговаривать младшую!! берегите семьи! Оставайтесь дома в эти сложные, опасные для здоровья дни!", - написал Лазарев под видео.

Фанаты не смогли оставить комментарии под роликом, так как Сергей отключил комментарии под ним. Видео пользователи посмотрели более 250 тысяч раз.

Ранее мы сообщали, что российский певец Сергей Лазарев пожаловался поклонникам на карантинные меры.

«Ограничения, связанные с карантином, остановили всю артистическую жизнь... отменились поездки, концерты, съемки, спектакли, гастроли на неопределённое время... никто не понимает «на когда» уже можно что-то планировать, ведь наша артистическая жизнь распланирована на год вперед», - отметил Лазарев.

Он добавил, что все его планы рухнули, но здоровье для него превыше всего!

На фотографии, которой артист сопроводил пост, он стоит в белой футболке с глубоким вырезом, который оголяет его грудь.

Напомним, "беременная" любовница Лазарева расставила все точки

А еще Politeka писала, что любовница Лазарева не удержалась и показала настоящее лицо без фотошопа

Также Politeka сообщала, что любовница Лазарева плюнула на все и рассказала о громком расставании



