Карантин – не самый веселый период в жизни, но даже круглосуточное сидение в четырех стенах можно скрасить позитивом

Как именно – показала звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару, передает Politeka. Эта хрупкая блондинка способна заразить хорошим настроением всех вокруг, о чем свидетельствует новое видео, опубликованное девушкой в Инстаграм.

На записи Ирина лежит и якобы рыдает на кровати. Ее собеседник спрашивает, что случилось: метро закрыли или она заболела, на что та почти кричит: «Еще хуже!». И в какой-то момент она достает практически пустую катушку из-под туалетной бумаги и с вопросом «Где ее теперь брать?» двумя последними кусочками вытирает «слезы» и снова бьется в «истерике».

Видео собрало почти 29 тысяч лайков и массу комментариев.

«Коротко о том, почему девушки плачут в 2020 году», «Боюсь представить что будет когда гречка закончится 😂👍», «Такая жиза 😂😂😂 Люди совсем с ума сошли, скупают туалетную бумагу будто бы один из симптомов коронавируса это понос... 😂», «Могу по почте скинуть два рулона) 🔥❤️😂», «Самая лучшая АКТРИСА», «Видео смешное, а ситуация страшная😂😂», «Называется дуреем в карантине», – шутят под публикацией поклонники артистки.

Ранее мы писали о том, что не так давно красотка отдыхала на Бали и публиковала фотографии оттуда. Однако, видимо, запасы снимков артистки не исчерпаны, поэтому она продолжает радовать поклонников кадрами в купальнике.

Так, очаровательная блондинка позировала в купальнике с глубоким декольте. Благодаря такому откровенному выбору, можно было рассмотреть, насколько девушка стройная.

На шее артистки блестела золотая цепочка, добавив образу некой изысканности.

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