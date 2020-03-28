Известная украинская певица Анастасия Кумейко показала горячий кадр в Инстаграм

На кадре Кумейко позирует в блестящей накидке, под которой не оказалось белья. Благодаря этому можно легко оценить пышные формы певицы. Анастасия волосы решила не собирать в хвост, а оставила их распущенными и сделала пышную прическу. На фоне ничего практически не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить кадр или написать под ним комментарии. Все из-за того, что Кумейко опубликовала его в сторис Инстаграма, где такой функции нет.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала новый ролик в Инстаграм.

На видео Анастасия сидит на стуле и позирует в прозрачном халатике. На голове у нее была повязка. На фоне можно увидеть различную бытовую технику, можно предположить, что снимала Кумейко дома.

Сообщалось, что 34-летняя экс-солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, похвасталась декольте в тесном костюме.

Кумейко на карантине спокойно не сидится. В этот раз красотка решила зажечь арома-палочки и показала с ними соблазнительный танец.

Напомним, экс-Nikita устроила горячие танцы в коротком халатике и засветила лишнее

А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita устроила горячие танцы в одном халате

Также Politeka писала, что экс-Nikita в одном халатике уселась поудобнее и посветила роскошным телом



