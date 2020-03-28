Известная украинская певица Анастасия Кумейко показала горячий кадр в Инстаграм
На кадре Кумейко позирует в блестящей накидке, под которой не оказалось белья. Благодаря этому можно легко оценить пышные формы певицы. Анастасия волосы решила не собирать в хвост, а оставила их распущенными и сделала пышную прическу. На фоне ничего практически не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли оценить кадр или написать под ним комментарии. Все из-за того, что Кумейко опубликовала его в сторис Инстаграма, где такой функции нет.
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Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала новый ролик в Инстаграм.
На видео Анастасия сидит на стуле и позирует в прозрачном халатике. На голове у нее была повязка. На фоне можно увидеть различную бытовую технику, можно предположить, что снимала Кумейко дома.
Напомним, экс-Nikita устроила горячие танцы в коротком халатике и засветила лишнее
А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita устроила горячие танцы в одном халате
Также Politeka писала, что экс-Nikita в одном халатике уселась поудобнее и посветила роскошным телом