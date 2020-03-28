Украинская певица Вера Брежнева, которая давно живет и работает в России, попросила своих фанатов быть дома

Звезда не осталась в стороне от многочисленных призывов своих коллег, которые призывают людей не выходить без крайней необходимости из дома, и обратилась ко всем подписчикам не нарушать карантин.

На странице в Инстаграм артистка опубликовала пару фотографий, на которых позирует в домашней обстановке, передает Politeka.

На ней – бежевая майка на тонких бретелях. Из аксессуаров – лишь маленькие серьги-пуссеты, на лице минимум макияжа. Вера подчеркнула только глаза. Она выглядит спокойной и расслабленной.

«Берегите себя 🙏 Оставайтесь дома 🏠 Целую и обнимаю вас на расстоянии. 😚🤗», – подписала она снимки.

«Ой какая красивая!», «Красавица!!! Такая нежная!!! 😇😇😇», «Mı doma💗💗💗», «Ну прям Джиджи Хадид», «Вера вы ооочень красивые🔥», – отмечают в комментариях поклонники.

На карантине супруга Константина Меладзе времени зря не теряет и активно следит за своей фигурой, делится собственными замечаниями, раскрывает секреты похудения. Кроме того, она часто публикует мотивационные видео. Например, в одном из них Вера появилась в спортивном костюме пастельного оттенка, состоящем из топа и лосин с высокой посадкой. Волосы звезды были распущены, а сама она в ролике приветливо улыбается. По мнению поклонников, Вера стала еще худее и у нее "остались одни косточки":

"У нас прошла ещё одна он-лайн тренировка с тренером 💙 лично я очень собой довольна🤪!) Аплодирую всем, кто занимался с нами) 👏🏻

И всем, кто позанимается в любое другое время) ключевое слово - позаниматься 😉 но не забывайте, под жирком не видно даже самого проработанного пресса 😉. Поэтому самое главное - наладить своё питание! Я сохранила все эфиры, которые были, поэтому вы сможете их смотреть, пересматривать и делать выводы) с благодарностями моим замечательным гостям)) Помните - самое лучшее время для всего этого - СЕЙЧАС!!!», – написала она.

Напомним, Брежнева в спортивном костюме показала идеальные ноги после тренировок.

Как сообщала Politeka, горячая Брежнева показала, чем соблазняет Меладзе на карантине.

Также Politeka писала, что дерзкая Брежнева удивила жарким видом в боди из блесток.