Известная украинская певица Оля Полякова показала в Инстаграм домашние кадры

На кадрах Оля позирует в белом халате и розовых шлепках. Рядом с ней идет младшая дочь Алиса, тоже в домашнем халате. Поляковы в руках держали полотенце и направлялись к водоему. На фоне можно увидеть газон, сосны, а также какой-то домик немного дальше. В конце ролика к ним присоединилась Маша Полякова, старшая дочь. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Оля Полякова показала ролик в сторис Инстаграм, где нет такой функции.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Оля Полякова показала совместный ролик с младшей дочерью Алисой.

На кадре Оля рассказывает, что она продолжает карантинить с дочерьми. В этот раз она решила с младшей Алисой приготовить шоколадные кексы. Но девочка решила модернизировать рецепт и испечь их в виде "какашек". Мать и дочь были с распущенными волосами и можно хорошо увидеть, как сильно похожи они.

Сообщалось, что известная украинская певица Оля Полякова показала новый кадр в Инстаграм.

На кадрах Оля позирует в блестящем платье с открытыми плечами и без белья. На голове у нее можно увидеть маску в виде какой-то птицы. Волосы Полякова решила оставить распущенными.

Напомним, Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость

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