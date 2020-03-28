Продюсер Потап (Алексей Потапенко) и дочь Евгения Кошевого Варвара станцевали вместе

На ролике Потап позирует в шапке, очках, штанах в горошек и футболке с надписью "Пузо"ю Рядом стояла Варвара Кошевая, которая была в черных штанах и куртке. Звезды были где-то в частном секторе, на фоне можно увидеть забор, а за ним линию электропередач. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку Евгения Кошевого, который опубликовал видео.

Фанаты успели посмотреть ролик более 130 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Крутая футболка", "Карантин, зато больше времени проводим с семьей, а футболка правда бомбезная", "Кто подскажет , что за трек !?", "Как же она выросла".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Настя Каменских показала забавное видео с мужем Алексеем Потапенко (Потапом) в Инстаграм.

На ролике Настя и Алексей выбирают фильм, который посмотреть. Каменских постоянно просит пролистнуть дальше выбор, а Потапенко все больше злится. В конечном итоге он бросает в жену пультом, а она прикрывается подушкой от него.

"Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с Потапом.

Напомним, Каменских раскрыла секреты счастливой жизни с Потапом

А еще Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» оголился перед Могилевской, зрелище не для слабонервных

Также Politeka сообщала, что Потап засмущал каверзными вопросами Дорофееву и Позитива



