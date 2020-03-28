Участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская решила продемонстрировать, что настоящая женщина даже в период карантина остается красивой и стильной

На своей странице в Инстаграм звезда продемонстрировала шесть модных образов, в центре которых – ее любимый зеленый цвет и его оттенки, передает Politeka.

«Фаворит всех рыжиков — зелёный 🟩 ТОП-5 +1 моих зеленых аутфитов уже в карусели ⬅️⬅️⬅️

Карантин — не повод закрутиться в пижаму в обнимку с пультом от телевизора. Скоро бабочки выпорхнут из заточения, и к такому празднику весны нужно подготовить несколько нарядов😏», – написала красотка.

На первом снимке Слава позирует в длинном зеленом платье в пол, идеальным, по мнению звезды для выхода «в люди», на сцену или на фотосессию. Ансамбль дополняют красные туфли-лодочки.

На втором фото то же платье дополнено синим мужским жакетом.

На третьем артистка позирует в платье-тренче, дополнив образ красными лодочками и сумкой.

На четвертом снимке звезда в белой майке, укороченных светлых джинсах и бирюзовом шифоновом плаще. На ногах у нее – бежево-розовые туфли.

Любимая вещь в гардеробе Славы – брючный костюм. Жакет с глубоким вырезом демонстрирует пышную грудь певицы.

Последний образ – это льняной сарафан и плотное пальто. «Как раз на текущую переменную весну», – уверена артистка.

Звезда предложила поклонникам также поучаствовать во флешмобе из луков с любимым цветом.

«Давайте наряжаться🥳 И нести в этот мир больше весны и красоты🌸», – призвала Слава.

Ранее мы рассказывали о том, что после введения карантина артистка решила остаться дома с детками и соблюдать вместе с с ними режим изоляции. Несмотря на ряд ограничений, певица чувствует дома себя очень хорошо и вполне довольна таким поворотом событий.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом.

А еще Politeka писала, что Каминская удивила ночными развлечениями с дочерью.

Также Politeka сообщала, что Каминская ошарашила беременным фото без белья.