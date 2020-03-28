Участница дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская решила продемонстрировать, что настоящая женщина даже в период карантина остается красивой и стильной
На своей странице в Инстаграм звезда продемонстрировала шесть модных образов, в центре которых – ее любимый зеленый цвет и его оттенки, передает Politeka.
«Фаворит всех рыжиков — зелёный 🟩 ТОП-5 +1 моих зеленых аутфитов уже в карусели ⬅️⬅️⬅️
Карантин — не повод закрутиться в пижаму в обнимку с пультом от телевизора. Скоро бабочки выпорхнут из заточения, и к такому празднику весны нужно подготовить несколько нарядов😏», – написала красотка.
На первом снимке Слава позирует в длинном зеленом платье в пол, идеальным, по мнению звезды для выхода «в люди», на сцену или на фотосессию. Ансамбль дополняют красные туфли-лодочки.
На втором фото то же платье дополнено синим мужским жакетом.
На третьем артистка позирует в платье-тренче, дополнив образ красными лодочками и сумкой.
На четвертом снимке звезда в белой майке, укороченных светлых джинсах и бирюзовом шифоновом плаще. На ногах у нее – бежево-розовые туфли.
Любимая вещь в гардеробе Славы – брючный костюм. Жакет с глубоким вырезом демонстрирует пышную грудь певицы.
Последний образ – это льняной сарафан и плотное пальто. «Как раз на текущую переменную весну», – уверена артистка.
Звезда предложила поклонникам также поучаствовать во флешмобе из луков с любимым цветом.
«Давайте наряжаться🥳 И нести в этот мир больше весны и красоты🌸», – призвала Слава.
Ранее мы рассказывали о том, что после введения карантина артистка решила остаться дома с детками и соблюдать вместе с с ними режим изоляции. Несмотря на ряд ограничений, певица чувствует дома себя очень хорошо и вполне довольна таким поворотом событий.
Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом.
А еще Politeka писала, что Каминская удивила ночными развлечениями с дочерью.
Также Politeka сообщала, что Каминская ошарашила беременным фото без белья.