Известная украинская певица Надежда Мейхер показала новое фото в Инстаграм

На фото Надя позирует в черном легком платье, а в руках держит пальто. Волосы в этот раз певица оставила распущенными, а образ дополнила черными каблуками. На фоне можно увидеть только стену. Скорее всего, снимок был студийным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты никак не смогли оценить публикацию Нади, как и написать ей хвалебные или негативные комментарии. Все из-за того, что Мейхер выбросила пост в сторис, где нет таких инструментов.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надежда Мейхер показала новое фото в Инстаграм.

На фото Надя позирует в черном блестящем платье с внушительным декольте. Образ она дополнила украшениями на шее. Волосы у Мейхер были в этот раз по шею и растрепанными. На кадр наложен эффект, который придал ему старины. Певица позировала в ванной, скорее всего. Кадр, возможно, из 2013 года.

Сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер, которая была участницей группы ВИА Гра, поделилась новым жарким снимком.

Надежда в этот раз расположилась на топчане. Она выбрала в этот раз черное платье с глубоким декольте. На шее виден большой крестик. На фоне у Мейхер стоит картина с оголенной женщиной в красной шляпе. На полу стоят свечи и лежат листы бумаги. Фотография получилась очень интересной.

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