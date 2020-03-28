Популярная украинская певица Оля Цибульская сверкнула идеальным телом в одном халате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Кошки! Какая пара самая крутая? 👠 Вдохновилась нашим челенджем в Сторис и перебрала шкаф. Закончится карантин - «выгуляю» все и сразу! Что из этого ты бы выбрала для свидания? Хелп! 💋», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Цибульская позирует сперва в халате, потом в различных платьях и в конце в одном боди и туфлях с высоким каблуком. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ух, кошечка какая», «кто вообще смотрит на ту обувь», «офигеть», «какие ножки красивые», «ноги – бомба», «кому обувь – а мне ноги понравились», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Оля Цибульская показала роскошное тело в полупрозрачном наряде.

«Порой мне хочется Его убить…Но потом я вспоминаю, что карантин закончится, а любовь должна жить вечно♥️Если у тебя такая же штука - попробуй вот это…», - говорится в сообщении.

Далее Цибульская рассказывает, что ей помогает пережить карантин. Пост звезда сопровождала красивым снимком, где она позирует в полупрозрачном наряде. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

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