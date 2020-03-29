Украинская певица Наталья Могилевская показала позитивный кадр в компании известных комиков Евгения Кошевого и Юрия Ткача

Как сообщает Politeka.net, Наталья Могилевская с удовольствием осваивает новое амплуа – тренера в "Лиге смеха". Впервые свои силы на сцене она попробовала год назад, и теперь это стало неотъемлемой частью ее творческой жизни. Звезде легко даются различные перевоплощения.

Поэтому неудивительно, что она стала новым гостем "Вечернего квартала", о чем сообщила на личной странице в Instagram. По такому случаю, артистка облачилась в весьма откровенный наряд с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре.

Для эффектных фото в Instagram она выбрала красное платье в пол с пайетками и высокими разрезами. Наряд позволил ей блеснуть стройной фигурой и похвастаться глубоким декольте. Образ Наталья довершила длинными серьгами – трендом сезона среди аксессуаров. Макияж она выбрала – естественный, с акцентом на выразительные глаза.

Позировала она в компании юмористов Евгения Кошевого и Юрия Ткача, приобняв их. На них красовались весьма забавные, но в то же самое время странные наряды - разноцветные топики с рюшами, они не скрывали, а подчеркивали их округлившиеся животики, которые те выпятили на глазах у Могилевской.

Певица озадачила поклонников, этим снимком. Комментаторы растерялись и расстроились из-за внешнего вида юмористов, раскритиковав их. А певицу они одарили всевозможными комплиментами.

"О Боже, а что с Женей ?) Он день за днём становится все шире🙈", "Жесть. Ребята,вам с этого не смеяться надо,а серьезно задуматься... это некрасиво и отвратительно😬😬😬", "Смотреть не очень приятно,когда такая красивая женщина рядом с оголенными животами", "Наташа,ну красотка😍", "Отвратительно и мерзко смотреть на фотку", "Золотая рыбка между двух аквариумов!!!👍🔥👏🙌👑💖".

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