Відома українська співачка Наталя Могилевська показала серію фото в Instagram

На фото Наталія позує в сукні чорного кольору. Образ вона доповнила прикрасами на руках і розпущеним волоссям, у яких можна побачити велику шпильку. У наряді виявилося і пристойне декольте, яке додало особливої пікантності кадрів. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі Могилевська вже стоїть разом з кількома чоловіками, а на третьому танцює. Фотографії були зроблені під час запису "Ліги сміху".

Фанати встигли поставити більше 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"А ми дивимося) але вже це бачили. Були 25-го на зйомках) ви крута", "Круте виступ", Я буду дивитися, але завтра з-за часу. Але подивлюся", "А скільки завтра ефір?Я не хочу його пропустити", "Шикарний вигляд".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська співачка Наталія Могилевська покрасувалася на сцені у веселому та відвертому образі "хуліганки".

Зірка опублікувала нові знімки і тим самим показала, як виступала на сцені "Ліги Сміху". Артистка носилася по сцені з об'ємною укладанням, пов'язкою на голові, в джинсах, майці і з величезною "грудьми" - під світлу майку зірки вмістилося чимало, ймовірно, паралону.

Нагадаємо, Могилевська вразила фото крупним планом

А ще Politeka писала, що скандал розгорівся через пікантною витівки Могилевської, співачка не стрималася

Також Politeka повідомляла, що Могилевська приголомшила пікантною витівкою прямо на сцені



