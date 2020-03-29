Украинская певица Надя Дорофеева решила взбодрить поклонников в период карантина, показав, поистине соблазнительное и смелое видео

Как сообщает Politeka.net, Надя Дорофеева, как и многие украинские селебритис, также остается дома на карантине. И пока звезды гадают, чем развлекать свою аудиторию на период отсутствия концертов и вечеринок, экс-солистка "Время и Стекло" пошла проверенным путем.

На одной из ее фанатских страниц в Instagram появилось соблазнительное видео, которое вызвало неимоверный восторг у ее многочисленных поклонников (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, на фанатской Іnstagram-страничке Нади было опубликовано притягательное видео, на котором она позирует без одежды. Обнаженная Дорофеева позирует, сидя в ванне, наполненной водой. Впрочем, на видео видно только голову, плечи и руки девушки, которыми она прикрывает "запрещенные" места своего тела. Она смущенно смотрит на камеру и кричит нелестные восклицания в сторону того, кто снял видео.

"Если вы не знали, что такое романтика, то принимайте ванную под программу "Давайте поженимся"", - слышно за кадром.

Судя по голосу, который это говорит, снимал соответствующее провокационное видео муж певицы Влад Дантес.

"Вот это да!" - такого от мужа Дорофеевой даже фанаты не могли ожидать. Возможно, Дантес надеялся на совсем другую реакцию на это видео, но пользователи сети разнесли его за такой смелый шаг.

"Реально издевается Вова", " Попалась Дорофеева", "Ещё блин фотошопить там будут, я уже представляю", "Идиот 🤦🏻‍♀️".

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