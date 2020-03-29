41-летняя украинская певица Оля Полякова обескуражила вызывающим нарядом, в котором принялась обсуждать с известным семейным психологом воспитание детей

Как передает Politeka.net, артистка пообщалась с экспертом онлайн и опубликовала ролик в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

Полякова предстала в неожиданном образе: на ней белая футболка с нескромным принтом - женскими грудьми. Певица постаралась объяснить, почему выбрала именно эту футболку для эфира.

"На мне такая социальная футболочка... Она не сексуальная - она социальная! Инициатива создана о своевременной проверки груди на предмет рака. Поэтому не думайте, что я вас решила соблазнять - футболка с социальным месседжем - женщины должны вовремя проверять свою грудь, чтобы это было безопасно", - сообщила Полякова.

Пост артистки вызвал фурор в соцсети. Комментирующие выстроились в очередь, чтобы обсудить ее внешний вид и советы психолога - не все, правда, остались в восторге.

"Який жах! Какое неуважение : жрать и разговаривать с людьми! Нереагировать на фразы мужа, спрашивать у дочки мне проводить эфир или нет? Капец! Фух, смешная"

"Дуже крута ідея таких ефірів"

"Сі*ькальний месендж😏"

"Та лучше соблазняй🔥"

"Лучшая футболка что я видел 👍🏼"

Ранее мы сообщали, Полякова умилила фото с младшей дочерью - восьмилетней Алисой. Малышка заметно подросла. Мама обняла девочку сзади и они покривлялись на камеру. Примечательно, что певица предстала без косметики.

Артистка активно делится с фанатами, как "карантинит" с дочерьми. На этот раз она решила с младшей приготовить шоколадные кексы в виде "какашек", про что и рассказала в "сториз".

Напомним, Полякова посветила прелестями перед Кошевым из "Квартал 95", фото взорвало сеть

Также Politeka писала, что дочь Поляковой устроила горячую фотосессию, мама не оценила

А еще Politeka сообщала, что несовершеннолетняя дочь Поляковой дерзко заявила о новых отношениях