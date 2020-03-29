Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как развлекается во время карантина в собственном магазине

Во время карантина певица решила заняться своей одеждой модного бренда, а также успела представить целую коллекцию модных домашних халатов. При этом не устает звезда активно рассказывать о происходящем в своей жизни и демонстрировать свой отдых, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна решила похвастаться видом в домашней одежде во время примерки нового дизайна:

«Я знаю, что я вам, наверное, уже надоела своей одеждой, но в последнюю неделю мы малый бизнес, да и наверное бизнес, находимся в полном ауте.

Огромные компании, с большими оборотами, увольняют своих сотрудников, а для меня самое ценное - это мои коллеги, моя удивительная команда. У меня удивительный коллектив, который не уходит с работы до 21, хотя мы работаем до 19.

Концертов у меня нет и в ближайшее время не предвидеться и перекрыть нечем. Я знаю, что это время нам дано, чтобы переосмыслить многие вещи, но я люблю свою работу и я не представляю, что будет дальше. Больше всего я переживаю за них, за моих», – написала звезда под новым постом. А поклонники в свою очередь отметили, что звезда им нравится без одежды больше.

Отметим, Анна уже около двадцати находится в режиме изоляции с возлюбленным и, по ее словам, их семейная жизнь могла пойти ко дну только потому, что ее внешний вид заставлял желать лучшего:

«Вот уже почти год как я люблю этого парня . Вот уже почти как 20 дней он не играет и постоянно дома 😂 И вот в один из наших вечеров я посмотрела на себя в чем я хожу по дому и поняла, что выгляжу не так. Переносив все его треники и пижамы с маечками не в цвет я поняла , что моя семейная жизнь может пойти ко дну.

Я приехала в офис, достала самый яркий и нежный бархат , сексуальный гепюр и создала линию домашней одежды в которой не стыдно ходить перед любимым . Когда моя няня увидела меня в ней, она ринулась меня обнимать со слезами на глазах и фразой «Анечка, а я все не знала как вам сказать»😂😂Видимо все было очень плохо 😂Теперь хорошо)», - написала Анна под новым постом.

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