Популярная украинская актриса и телеведущая Х-Фактора Даша Трегубова похвасталась соблазнительным снимком
Как сообщает Politeka.net, Даша Трегубова умеет носить эффектные наряды и демонстирует это реглярно не только во время светских выходов, но и в эфирах "Х-фактор", где она работает в качестве ведущей.
Яркая и невероятно талантливая Даша Трегубова недавно отметила свое 40-летие. За последнее время ей удалось добиться невероятных карьерных высот. Она успела сняться во многих кинолентах и сериалах, стать ведущей популярного во всем мире проекта "Х-фактор".
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На своей странице в сети Instagram она поблагодарила поклонников за поздравления, опубликовав соблазнительное фото.
На снимке Даша появилась в шелковом платье темного оттенка с глубоким декольте, которое подчеркнуло изящную фигуру девушки. Образ она подчеркнула длинными серебристыми серьгами. Макияж телеведущая выбрала – яркий с акцентом на обворожительные глаза. Волосы уложены в виде мягких локонов. Фото сделано в черно-белых тонах, что добавляет ему какого-то загадочного и мистичного блеска.
Фолловеры принялись осыпать Дашу всевозможными комплиментами и выражать восхищение ее красотой. Кроме того, они поспешили поздравить девушку с Днем рождения.
"Красавица", "Обожаю❤️", "Даша, выглядите великолепно! Потрясающее фото 💪 красота зашкаливает 😎🤗", "Дарья, Вы обречены на комплименты и тёплые пожелания 🤗💐❤️", "С Днём Рождения! 👏Вы как всегда прекрасны!", "Просто бомба!)❤️❤️❤️🔥".
Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».
Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.
Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».