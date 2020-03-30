Как быстро они растут

Российский певец Владимир Пресняков, бывший зять примадонны Аллы Пугачевой, 29 марта отметил 52 года

Интересно, как же выглядят дети артиста, передает Рoliteka.net. (Чтобы посмотреть фото, скролльте далее). Оба похожи на звездных родителей.

Известно, что первого ребенка, Никиту, певцу родила Кристина Орбакайте 21 мая 1991 года. Пара рассталась спустя пять лет, однако у отца с сыном остались теплые отношения.

Сейчас Никите 28 лет, он окончил Нью-Йоркскую киноакадемию. В 2017 году году парень женился на модели Алене Красновой.

Пресняков-младший снимается в фильмах, в частности, в "Елках", а также является музыкантом.

В 2010 году Владимир Пресняков женился на певице Наталье Подольской, которая в 2015 году родила от супруга сына, Артемия.

Мальчик похожий на своих знаменитых родителей. Раньше супруги не показывали малыша публике, но теперь часто радуют снимками с ним в соцсетях.

По мнению поклонников Артемий растет талантливым и артистичным. Вероятно, он пойдет по стопам родителей и будет музыкантом.

Пользователи сети не упускают возможности написать приятные комментарии о малыше и пожелать ему здоровья.

Напомним, Никита Пресняков позировал, сидя на корточках в подъезде и показывая в камеру неприличный жест.

«Давайте все дружно поднимем средний палец и покажем его этой невидимой бяке! Нас не сломать! Соблюдайте все меры безопасности! Берегите себя и своих близких!», - написал артист, намекая на распространившийся коронавирус.

Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков, показал, как проходят вечера дома. Артист накинул на себя куртку, изображая злодея из фильма. А маленький сын предстал в роли рыцаря, который защищает принцессу (маму).

Напомним, что всплыло пикантное фото со свадьбы внука Пугачевой: декольте невесты и поза Галкина впечатляют.

Как сообщала Politeka, Пресняков прямо на людях показал, как любит молодую жену, горячие кадры: "Ух, какая пара!".

Также Politeka писала, что невестка Пугачевой прямо на пляже показала, чем соблазнила внука примадонны: «без белья еще лучше».