Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская устроила весенние развлечения на улице

Пока артистка находится в изоляции вместе с детками - Лаурой и Леоном, ей скучать не приходится. Несмотря на постоянные тренировки, уборку и попытки развеселить деток домашними делами, Слава принялась также не менее активно вести социальную сеть Инстаграм, информирует Рoliteka.net

В этот раз в разделе Стори звезда показала часть своего отдыха на террасе во время солнечной погоды. Похоже, звезда олтично провела время вместе с родственниками, друзьями и своими малышами.

На представленных фото Слава без макияжа прогулялась по солнечной террасе и показала, как выглядит во время домашнего отдыха. Позировала при этом Каминская в одном лишь тоненьком черном топе и с кепкой на голове такого же цвета. Похоже, погода на улице выдалась очень теплая.

Звезда также удивила ярким фото с тренировки, которую провела в прямом эфире вместе с коллегой. Довольно стройная звезда засняла себя во время одного из упражнений, удивив при этом не только фигурой, но и молодым лицом с сияющей кожей.

Стоит отметить, после смены имиджа (Слава состригла длинные локоны, оставив лишь короткое каре) певица стала выглядеть заметно моложе, но на достигнутом останавливаться не собирается. Похоже, звезда не может и дня без тренировки.

До этого же Слава в естественном виде показала стройную фигуру посреди ванной, рассматривая результат тренировок, не иначе. По словам самой Славы, она очень переживает, как бы не поправиться за время карантина, так как подобный малоподвижный образ жизни - новинка для нее.

Все же, последние несколько лет Слава активно гастролировала, ездила в отпуск заграницу и находилась в постоянном напряжении из-за активного рабочего графика концертов.

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