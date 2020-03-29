Известная певица Тина Кароль устроила в пустом спортзале насыщенную тренировку

Артистка в традиционной манере показала на своей странице в Инстаграм в разделе Стори серию кадров с тренировки, которую проводит каждый день рано утром с наступлением карантина. В этот раз звезда покорила занятием в мрачном виде, сообщает Politeka.

На странице звезда показала в видеоролике часть своего занятия. Похоже, артистка предпочитает тренироваться не только на улице. В спортзале у окна певица позанималась йогой, а также на мате показала растяжку и попрыгала на скакалке в излюбленной манере.

Стройная Тина появилась перед объективом в стержанном черном комбинезоне и с завязанными волосами. Причем ранее поклонники отметили, что звезда находится в весьма отменной "горячей" форме.

"Каждый новый день – это свершение природы. Это должно быть и Вашим свершением. Идите на встречу своему страху и не сворачивайте. Каждень день – это шанс, Ваша победа над собой, вызов. Это невероятно увлекательный путь длинною в жизнь. Путь к себе. Иди на жизнь", – написала днем ранее певица под похожим видео.

Ранее певицу Тину Кароль заметили с новым мужчиной, который является популярным отечественным телеведущим. Так, звезда позирует вместе с популярным телеведущим Даниелем Салемом, который вел несколько уже легендарных для Украины проектов.

Пара рассказывает о новых проектах, которые должны появиться на украинском телевидении, и призывает граждан «выбирать», что больше понравиться. При этом звезды смотрят друг на друга и улыбаются. Однако поклонники Кароль остались без возможности что-либо сказать – кадры были выброшены в Сторис.

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