Известная певица Тина Кароль устроила в пустом спортзале насыщенную тренировку
Артистка в традиционной манере показала на своей странице в Инстаграм в разделе Стори серию кадров с тренировки, которую проводит каждый день рано утром с наступлением карантина. В этот раз звезда покорила занятием в мрачном виде, сообщает Politeka.
Ани Лорак ошарашила видом в белом свадебном платье: "Ну наконец-то сделала это!"
Пышногрудая Анфиса Чехова засветила свое богатство в кружевном халатике: "Свет мой"
"Доступно 0 гривен": ПриватБанк крупно подставил украинцев на карантине, скандальные подробности
Сын Наташи Королевой ошарашил мерзкой выходкой в ванной: "Гены отца покоя не дают"
На странице звезда показала в видеоролике часть своего занятия. Похоже, артистка предпочитает тренироваться не только на улице. В спортзале у окна певица позанималась йогой, а также на мате показала растяжку и попрыгала на скакалке в излюбленной манере.
Стройная Тина появилась перед объективом в стержанном черном комбинезоне и с завязанными волосами. Причем ранее поклонники отметили, что звезда находится в весьма отменной "горячей" форме.
"Каждый новый день – это свершение природы. Это должно быть и Вашим свершением. Идите на встречу своему страху и не сворачивайте. Каждень день – это шанс, Ваша победа над собой, вызов. Это невероятно увлекательный путь длинною в жизнь. Путь к себе. Иди на жизнь", – написала днем ранее певица под похожим видео.
Ранее певицу Тину Кароль заметили с новым мужчиной, который является популярным отечественным телеведущим. Так, звезда позирует вместе с популярным телеведущим Даниелем Салемом, который вел несколько уже легендарных для Украины проектов.
Пара рассказывает о новых проектах, которые должны появиться на украинском телевидении, и призывает граждан «выбирать», что больше понравиться. При этом звезды смотрят друг на друга и улыбаются. Однако поклонники Кароль остались без возможности что-либо сказать – кадры были выброшены в Сторис.
Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте
Также Politeka писала, что Тина Кароль взбудоражила своей красотой в воздушном платье