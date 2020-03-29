"Мне этот карантин нравится все больше"

22-летний украинский певец MELOVIN, которого называют любимчиком артиста Андрея Данилко, взволновал фанатов новым фото

Как передает Politeka.net, Константин Бочаров (настоящее имя певца) опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстал во всем черном. Артист в элегантном костюме сидел на ступенях раздвижной лестницы, расположенной прямо на сцене. На заднем фоне виднелся пустой зал.

Несмотря на то, что артист был вынужден отменить выступления из-за карантина, он все же нашел способ удивить и порадовать поклонников. MELOVIN выходит в прямой эфир в определенное время и общается с избранными счастливчиками.

В подписи к фото артист поделился своими ощущениями после очередного такого общения: "🖤 Друзья!!! Это было так тепло! Нереально! Мило! Волнительно! Такое ощущение, что я просто пришёл к Вам в гости! В следующий раз захвачу вино (тем кому 18 и выше) Обнимаю каждого! Не обижайтесь на меня и помните, что миром правит только любовь и сострадание! Обнял каждого! P.S вдохновлён! 🙌🏼 А вам понравилось? Делитесь комментариями #facetoface".

Поклонники уже выстраиваются в очередь, чтобы Константин обратил на них внимание и "пришел" на страничку именно к ним.

"Перед эфир надо выпить успокоительное 😂 ибо реально попаду в дурку"

"Мне этот карантин нравится все больше и больше"

"Каждый раз, когда ты заходишь на эфиры Мэловинаторов, веду эфир с надеждой, что ты зайдешь) пока ещё ни разу не повезло, но я верю! Сегодня тоже буду вести) надеюсь повезёт ☺️😊🖤"

"Какой красивый 😍😍🔥"

"Главное не протупить и нажать нужную кнопочку, чтоб тебя присоединить, а то нервы на эмоциях они коварные😂🖤"

"Мне страшно) я не смогу такое пережить"

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