Известная украинская певица Оля Полякова и телеведущая Леся Никитюк показали новый кадр в Инстаграм

На кадрах Оля и Леся стоят на сцене и прыгают. Они то держат ноги сдвинутыми, то ставят их шире, чем на уровень плеч. Полякова была в коротком черном платье и без белья, а Леся в пиджаке. Образ дополнили первая кроссовками, а вторая большими сапогами. На фоне можно увидеть других людей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.



Знаменитости позировали на шоу "Расмеши Комика", где Полякова стала ведущей.

"Девочки, с 8 марта", - написала Полякова под кадром, который опубликовала у себя в профиле.

Фанаты не смогли поставить лайки или оценить публикацию. Все из-за того, что она размещена в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Оля Полякова решила показать очень интимную, по мнению многих пользователей сети, процедуру.

Артистка отправилась на сеанс массажа лица и тела. Опубликованные кадры в сториз исполнительницы, вероятно привлекли массу внимания ее поклонников, так как она при процедуре, разумеется, разделась. Оля лежала под белыми простынями и сразу показала, как массажируют ее лицо, а после - как разминают тело в районе спины. Пребывая в последнем упомянутом положении лежа на животе на кадрах видно, что отечественная селебритис была без лифчика.

Сообщалось, что популярная певица Оля Полякова впечатлила ярким кадром из Парижа.

На своей странице в Instagram она поделилась фото, на которых выглядит очень счастливой. Полякова позировала посреди знаменитого парижского кабаре Crazy Horse в компании своей приятельницы.

Для выхода в свет знаменитость выбрала экстра-мини черного цвета с вырезом. Наряд подчеркнул достоинства фигуры звезды, в частности, ее тонкую талию и длинные ноги. Рукава и верх платья украшены стразами серебристого оттенка.

Напомним, Полякова засветила лишнее в одном халатике, горячие кадры

А еще Politeka писала, что суперблондинка Полякова посветила своим достоинством в центре Парижа

Также Politeka сообщала, что украинцы взбесились из-за дуэта Поляковой и Кошевого в "Рассмеши комика"



