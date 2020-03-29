Популярная украинская модель Алла Костромичева показала фанатам, как проводит время во время карантина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сториз в Instagram украинской звезды.

Отметим, что на время карантина все украинские селебрити закрытылись у себя дома, отменили концерты. Чтобы не терять популярность, они выходят в прямые эфиры, раздают советы поклонникам и часто проводят домашние тренировки. Вслед за Настей Каменских пошла и украинская модель Алла Костромичева.

«Тренировка сегодня в 18:00 по Киеву в прямом эфире. Присоединяйтесь!», – подписала она фото в сториз, на котором лежит на каремате без макияжа и улыбается.

Также красотка засветила декольте в узком коротком топе черного цвета. Но комментировать публикацию в сториз поклонники не смогли.

Напомним, что ранее Костромичева уже показывала, как выглядит в этом наряде для тренировок.

«Красотка», «Вау, какая естественная. Невероятная красота», «Божественная Алла. Супер вид», «Я почему-то подумал сначала что это Гретта Тумберг», «Такая миленькая», «очень красивая», - пишут они.

До этого мы писали, что ведущая модельного реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева оказалась в ловушке в Германии из-за введенного там чрезвычайного положения и закрытия воздушного пространства в Украине.

Супермодель пыталась добраться в Украину из Нью-Йорка, но ее стыковочный рейс отменили за несколько часов до того, как в нашей стране вступили в силу ограничения по въезду из-за границы.

Как мы ранее сообщали, Алла Костромичева покрасовалась раздетой на отдыхе. На фото она сидит на ступеньках с распущенными волосами и загадочно смотрит прямо в объектив камеры. На артистке, вероятнее всего, темный раздельный купальник. Во всяком случае, темные трусики на ней видны отчетливо.

Помимо прочего, манекенщица продемонстрировала стройную фигуру: длинные подкачанные ножки, практически стально пресс, обольстительные бедра.

Напомним, ведущая «Топ-модель по-украински» в смелом наряде выпустила на волю свою «хищницу»

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