Популярный украинский продюсер и певец Потап обратились к гражданам из-за эпидемии коронавируса при помощи оригинального хита

Как сообщает Politeka, кадры опубликованы на странице «Коронавірус_інфо» в Telegram.

«Группа MOZGI напоминает основные правила гигиены во время борьбы с коронавирусом. Смотрите, не скучайте и оставайтесь дома!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Потап и Позитив устраивают зажигательный танец на фоне фразы: «нет объятиям и поцелуям».

До этого мы писали, что Потап снял смешной ролик со своим сыном специально для того, чтобы поздравить женщин с 8 марта.

Как известно, многие украинские звезды снимают видео для "Тик-Тока", следуя тенденциям. В особенности вторая супруга Алексея - Настя Каменских, она является активным пользователем данной социальной сети. Похоже, звезда "приучила" и самого продюсера делать подобные ролики.

В новой записи, опубликованной на странице в социальной сети Инстаграм, Потап оригинально поздравил дам с праздником 8-го марта и даже задействовал своего сына в роли помощника. Примечательно, что во время записи видно, как молодой юноша передает отцу бутылку с вином, которую до этого момента держал за спиной.

И отец и сын выглядели очень довольными во время отдыха. Отметим,

Алексей отдыхал с сынов в Барселоне, где успел засветиться во время шопинга и даже похвастался крутыми обновками. После отец и сын представили данное видео, спровоцировавшее бурную реакцию среди поклонников. По мнению пользователей, Потап подал сыну Андрею плохой пример и ребенку не следует сниматься в роликах с бутылкой алкоголя в руках.

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