Украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк порадовала поклонников неожиданным образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Итак, битва титанов: СЕРЫЕ ИЛИ КАРИЕ? Я всегда мечтала о серых (и зрячих), а вы? Кто-нибудь вообще мечтает о карих. P.S. Поразительно, как меняется взгляд и мейк от цвета глаз👁 А еще — качество щек, когда сутками шпаришь себе самомассажи, как оголтелая ЗОЖница», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Плакидюк позирует с приспущенной рубашке и облегающем платье, выставив напоказ роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«вы очень красивая», «прекрасная», «бомба», «Восхитительная», «вот это роскошное тело», - пишут они.

Ранее мы писали, что 31-летняя украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк обескуражила откровенным фото.

Девушка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Рыжеволосая бестия предстала в соблазнительном виде: на ней черный боди, такого же цвета чулки и небрежно накинутый ярко-малиновый плащ. Соня сидит на стуле, широко расставив ноги и держа какой-то предмет в руках.

На переднем плане в кадре мы видим полуголого красавчика - в голубых семейках и тапочках. На груди у "спортмена" красуется золотая медаль за первое место.

Напомним, Астафьева со звездой "Топ-модель по-украински" померились прелестями в мокрых купальниках.

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