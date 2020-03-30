Отец Меган Маркл Томас резко высказался о том, как поступает его дочь в последнее время
Он считает, что из-за того, что делает Меган, ее муж выглядит жалко. Томас призывает дочь вернуться в Великобританию и поддержать королеву Елизавету, которая находится в группе риска в связи с распространением коронавируса.
Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес до закрытия границ из-за пандемии коронавируса.
Поступок дочери Томас считает низким. По его словам, она обошлась с британской королевой также, как и с собственным отцом.
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Также Томас добавил, что из-за Меган Маркл принц Гарри выглядит очень жалким.
«Меган сделала из Гарри тряпку. Нельзя представить его более жалким. Но сейчас, когда они переедут в Лос-Анджелес их все равно примут в высших кругах. Но они уже ни за какие деньги не купят обратно статус герцогов. Они гонятся за деньгами, а должны быть в Великобритании и исполнять свои обязанности», — заявил Томас.
По его мнению, Меган с принцем Гарри наносят сокрушительный удар по репутации всего Букингемского дворца.
«Это одно из самых великих и старых учреждений, и они разрушают его. Они делают его более дешевым и потрепанным», — высказался Маркл.
Напомним, уже после 31 марта Меган Маркл и принца Гарри перестанут называть Его и Ее Королевское высочество. Всеобщий интерес прикован к тому, какую фамию они теперь выберут.
Не исключено, что принц Гарри может воспользоваться и фамилией Уэльский, с которой он учился в школе и служил в армии.
Более того, Меган Маркл и принц Гарри могут взять себе фамилию своего первенца Арчи - Маунтбэттен-Виндзор. Что касается Меган, то она может остаться в качестве "Маркл", или подарить свою фамилию супругу.
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