Томас Маркл призвал дочь с принцем Гарри срочно в Лондон и поддержать королеву

Отец Меган Маркл Томас резко высказался о том, как поступает его дочь в последнее время

Он считает, что из-за того, что делает Меган, ее муж выглядит жалко. Томас призывает дочь вернуться в Великобританию и поддержать королеву Елизавету, которая находится в группе риска в связи с распространением коронавируса.

Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес до закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Поступок дочери Томас считает низким. По его словам, она обошлась с британской королевой также, как и с собственным отцом.

Также Томас добавил, что из-за Меган Маркл принц Гарри выглядит очень жалким.

«Меган сделала из Гарри тряпку. Нельзя представить его более жалким. Но сейчас, когда они переедут в Лос-Анджелес их все равно примут в высших кругах. Но они уже ни за какие деньги не купят обратно статус герцогов. Они гонятся за деньгами, а должны быть в Великобритании и исполнять свои обязанности», — заявил Томас.

По его мнению, Меган с принцем Гарри наносят сокрушительный удар по репутации всего Букингемского дворца.

«Это одно из самых великих и старых учреждений, и они разрушают его. Они делают его более дешевым и потрепанным», — высказался Маркл.

Напомним, уже после 31 марта Меган Маркл и принца Гарри перестанут называть Его и Ее Королевское высочество. Всеобщий интерес прикован к тому, какую фамию они теперь выберут.

Не исключено, что принц Гарри может воспользоваться и фамилией Уэльский, с которой он учился в школе и служил в армии.

Более того, Меган Маркл и принц Гарри могут взять себе фамилию своего первенца Арчи - Маунтбэттен-Виндзор. Что касается Меган, то она может остаться в качестве "Маркл", или подарить свою фамилию супругу.

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