После приезда в Канаду все пошло не по плану

Меган Маркл и принц Гарри начинают сориться после ухода из королевской семьи

Похоже, "мегзит" не дается так легко, как ожидалось. СМИ начали писать о проблемах знаменитой пары.

До того момента, как принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят быть членами королевской семьи и лишатся всех привилегий, остается меньше недели. И Меган уже начинает наседать на мужа.

Дело в том, что пара уже ощутила нехватку финансов. А после того, как отказ от привилегий вступит в силу, расходы только вырастут. В частности, власти Канады, куда ранее переехали Меган и Гарри, перестанут оплачивать их охрану, и семье придется серьезно раскошелиться.

При этом, надежды на заработок через бренд Sussex Royal не оправдались, поскольку Елизавета II запретила его использовать в коммерческих целях. Да и с работой в кино у Меган пока не складывается. Сейчас ей предлагают только озвучивание мультфильмов.

Ввиду этого всего Меган торопит Гарри супруга в поиске работы. Как пишет National Enquirer со ссылкой на близкого знакомого Гарри, принц делает все, что может. Об этом он и говорит супруге. Однако Меган только язвит, что пока почему-то не видит результатов. Чем очень оскорбила мужа.

Выдержит ли пара все неурядицы, покажет время.

Напомним, переполох в королевской семье: Елизавета II неожиданно появилась на публике после пропажи.

Как сообщала Politeka, пополнение в семье Кейт Миддлтон, новость взорвала сеть: "Должна родиться девочка".

Также Politeka писала, что Меган Маркл выдвинула принцу Гарри жесткие условия: "Пока Чарльз страдает от коронавируса..."