Меган Маркл и принц Гарри во всю готовятся к официальному отречению от королевских полномочий

Об этом пишет Знай.

Помимо этого, герцоги Сассекские сейчас в раздумьях, какую фамилию они хотят носить в дальнейшем.

Уже после 31 марта Меган Маркл и принца Гарри перестанут называть Его и Ее Королевское высочество.

Как пишут СМИ, не исключено, что герцоги могут выбрать себе фамилию, созвучную с королевскими титулами - Сассекские.

Не исключено, что принц Гарри может воспользоваться и фамилией Уэльский, с которой он учился в школе и служил в армии.

Более того, Меган Маркл и принц Гарри могут взять себе фамилию своего первенца Арчи - Маунтбэттен-Виндзор. Что касается Меган, то она может остаться в качестве "Маркл", или подарить свою фамилию супругу.

Ранее мы рассказывали, что заявления о сложении с себя полномочий Меган Маркл и принца Гарри окружение пары восприняло с негодованием. Люди думали, что герцогиня справится со всеми проблемами и никогда не сложит с себя полномочия.

Источники утверждали, что хотя Гарри и Меган испытывают сильную неприязнь к прессе, все же есть и другие люди и их разочарованию нет предела, ведь они были рады свадьбе пары и рождению ее ребенка.

Стоит отметить, что бывшие девушки Гарри не могли также справиться с напором прессы, но, когда в его жизни появилась Меган, все подумали, что именно она сможет дать отпор.

Напомним, над принцем Гарри нависла угроза, Маркл вывели на чистую воду: "Скоро все забудут...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл осрамилась глупой выходкой на публике, Гарри в ауте: видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию и сразили всех наповал: "Великолепные".