Известная певица Тина Кароль удивила интимным моментом с Даном Баланом на шоу "Голос"

Артистка появилась в новом эфире в ярком платье солнечного желтого оттенка. Однако, не только своим стильным образом звезда удивила во время шоу, но еще и ярким моментом с Даном, сообщает Politeka.

Так, звезда не удержалась от курьезной беседы вместе с Даном в перерыве между выступлениями. После завершения номера, Потап воскликнул в адрес выступившей девушки: "Вот она, звезда настоящая!".

На что Дан тут же добавил, повернувшись к Тине: "После тебя, малыш, конечно!". Тина же не осталась в стороне и с милой улыбкой на лице отреагировала: "Та, я не ревную". Пожав плечами, звезда снова улыбнулась, чем вызвала восторг в сети.

Поклонники принялись выражать восхищение милым моментом на фан-странице Тины и В инстаграм.

Ранее звезда показала на серии кадров занятие у окна в спортзале. Одета Тина в стильный комбинезон с пикантной сетчатой вставкой в зоне декольте и прозрачной спиной. Сам костюм бордового оттенка. Волосы звезда собраны в небрежный пучок, а дополнила образ светлыми кроссовками.

Во время занятий можно заметить, что Тина предпочитает не только силовые упражнения, но еще и йогу. Звезда представила несколько провокационных поз во время растяжки.

"Каждый новый день – это свершение природы. Это должно быть и Вашим свершением. Идите на встречу своему страху и не сворачивайте. Каждень день – это шанс, Ваша победа над собой, вызов. Это невероятно увлекательный путь длинною в жизнь. Путь к себе. Иди на жизнь", – написала рядом с роликом артистка.

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