Известная певица Светлана Лобода показала яркие кадры с последнего концерта, на котором появилась сразу в нескольких образах

В этот раз знаменитая артистка представила в разделе Стори в социальной сети Инстаграм серию фото с концерта, на котором примерила три довольно ярких онаряда, сообщает Politeka.

Отметим, снимками с концерта Светлана делится фактически каждый день, после того, как она с двумя дочерьми отправилась на вынужденный карантин и уже довольно давно находится с ними дома.

Похоже, неопубликованных ранее кадров у эпатажной звезды очень много. В этот раз Светлана показала, как примерила на себя соблазнительный костюм, полность расшитый черными пайетками. В нем она появилась на снимке, где без смущения посветила пятой точкой, исполняя знаменитые "пьяные" танцы, как их называет сама певица.

Также Лобода появилась в стильном белом костюме с различными блестящими вставками и глубоким декольте. Напевая свою песню, она позировала с сигаретой в руках. Причем ранее за эту выходку артистку не раз критиковали ,прашивая, зачем она поощряет вредную привычку. Не менее привлекательным оказался кадр, на котором Светлана в золотом платье с пикантными вырезами на бедрах посветила формами без белья.

Ранее знаменитая артистка показала себя в ярком виде во время отдыха на курорте вместе с младшей дочерью Тильдой.Счастливая Лобода в длинном платье держала на руках Тильду и позировала на фоне яркого вида курорта:

«Поездки 2019, они были такими насыщенными , такими красочными.... и ведь это было совсем недавно.... пальмы, океан, солнце и свобода ..... сидим дома с девочками , обедаем , и верим, что все ещё будет ❤️», - написала Лобода.

Вот что ответили поклонники:

«Скоро всё закончится) И будут новые поездки, ещё лучшие эмоции🔥», «Bon appetit ❤️», «Конечно и очень скоро! Если ещё все соблюдать правила карантина будут!🔥», «Конечно будет. Надо верить,а иначе как жить», «Красотка такая 😍😍😍😍☺️», «Всё ещё впереди😻», «Какая Тиля маленькая и миленькая🔥❤️😍», «Конечно, все ещё будет ❤️😍».

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