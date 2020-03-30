Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась новыми нарядами во время работы

Не так давно Анна заявила, что у нее появились проблемы в домашней жизни с молодым возлюбленным после длительного карантина. Певица заявила, что ходить перед возлюбленным в трениках она не желает и создала целую серию домашней одежды. Причем не смутило артистку и то, что сейчас нужно находиться на карантине дома, пишет Рoliteka.net.

Только вчера Седокову жестко раскритиковали в сети из-за постоянных поездок на работу в магазин собственного бренда, который она так усердно рекламирует.

Поклонников возмутил кадр звезды, сделанный во время поездки в машине. Пользователям не понравилось, что Анна ездит по городу, где ввели особые меры из-за коронавируса.

Тем не менее, Седокова, похоже, на критику не реагирует и сегодня решила снова отправиться на работу, в этот раз похваставшись целой серией фото в тех самых новых костюмах, которые создала для тех, кто сейчас сидит дома.

Так, в разделе Стори певица предстала сразу в нескольких бархатных костюмах, которые едва ли скрыли ее пышные формы. А затем звезда показала еще несколько нарядов, в которых, как считает она, будет не стыдно показаться дома. Среди одного из таких образов модно отметить – лосины с цветным принтом и ярко-розовую майку.

Причем из-за весьма тесной одежды может показаться, что артистка прогадала с размерами - глубокое декольте едва ли скрывает формы певицы.

Отметим, Анна уже около двадцати находится в режиме изоляции с возлюбленным и, по ее словам, их семейная жизнь могла пойти ко дну только потому, что ее внешний вид заставлял желать лучшего:

«Вот уже почти год как я люблю этого парня. Вот уже почти как 20 дней он не играет и постоянно дома 😂 И вот в один из наших вечеров я посмотрела на себя в чем я хожу по дому и поняла, что выгляжу не так. Переносив все его треники и пижамы с маечками не в цвет я поняла , что моя семейная жизнь может пойти ко дну.

Я приехала в офис, достала самый яркий и нежный бархат , сексуальный гепюр и создала линию домашней одежды в которой не стыдно ходить перед любимым . Когда моя няня увидела меня в ней, она ринулась меня обнимать со слезами на глазах и фразой «Анечка, а я все не знала как вам сказать»😂😂Видимо все было очень плохо 😂Теперь хорошо)», - написала Анна под новым постом.

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