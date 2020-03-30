Внучка Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте сегодня, 30 марта, празднует свой День рождения, ей исполняется 8 лет

В этом году у Клавдии Земцовой не будет шикарного праздника. Именинница вместе с мамой находится дома на карантине.

Кристина Орбакайте еще утром нежно поздравила дочь в соцсетях. Она подбликовала фото дочери на своей странице в Instagram, и написала поздравление.

«Мой нежный ангел с характером Овна...» — обратилась Орбакайте к дочери.

Не удержалась, чтобы не поздравить внучку и Алла Пугачева. В комментариях к посту Кристины она написала: «С днем рождения, капелька моя!».

«С днём рождения, Клавочка!», - написал Максим Галкин.

К поздравлением присоединились и другие представители российского шоу-бизнеса. В частности, лайком публикацию отметила Лолита Милявская. «Поздравляю Клавусика!❤️Надеюсь и верю, что у вас всё хорошо!!!», - написал Игорь Николаев.

«С днём рождения», - коротко добавил Николай Басков. «Поздравляю коллегу по знаку зодиака», - написала Алика Смехова.

Присоединились к поздравлениям и поклонники Орбакайте.

Клавдия – третий ребенок Кристины Орбакайте. Отцом девочки является третий муж певицы Михаил Земцов – бизнесмен, стоматолог.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

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