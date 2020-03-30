Внучка Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте сегодня, 30 марта, празднует свой День рождения, ей исполняется 8 лет
В этом году у Клавдии Земцовой не будет шикарного праздника. Именинница вместе с мамой находится дома на карантине.
Кристина Орбакайте еще утром нежно поздравила дочь в соцсетях. Она подбликовала фото дочери на своей странице в Instagram, и написала поздравление.
«Мой нежный ангел с характером Овна...» — обратилась Орбакайте к дочери.
Не удержалась, чтобы не поздравить внучку и Алла Пугачева. В комментариях к посту Кристины она написала: «С днем рождения, капелька моя!».
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«С днём рождения, Клавочка!», - написал Максим Галкин.
К поздравлением присоединились и другие представители российского шоу-бизнеса. В частности, лайком публикацию отметила Лолита Милявская. «Поздравляю Клавусика!❤️Надеюсь и верю, что у вас всё хорошо!!!», - написал Игорь Николаев.
«С днём рождения», - коротко добавил Николай Басков. «Поздравляю коллегу по знаку зодиака», - написала Алика Смехова.
Присоединились к поздравлениям и поклонники Орбакайте.
Клавдия – третий ребенок Кристины Орбакайте. Отцом девочки является третий муж певицы Михаил Земцов – бизнесмен, стоматолог.
Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.
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