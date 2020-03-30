Украинский певец Влад Дантес принял участие в шоу "Рассмеши комика", где ему удалось стать абсолютным победителем и получить приз в размере 50 000 гривен
Чем же именно удалось Дантесу так сильно рассмешить судей - комика Евгения Кошевого и певицу Олю Полякову? Видео искрометного выступления опубликовано на страничке "Квартал 95" в соцсети Фейсбук (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Как оказалось, судьи (а особенно Кошевой) не смог удержаться от смеха после шутки Дантеса насчет его жены, певицы Нади Дорофеевой.
"Я очень популярен. Чтобы вы понимали, у меня каждый день просят автограф. На что я всегда отвечаю: "Надя, ну хватит издеваться!"
Ткач из "Квартала 95" показал дочь и огорошил видом в обычной жизни: "Вся в Юрика"
Доллар решил побить новый рекорд: что будет с курсом валют после выходных, НБУ раскрыл цифры
Внучка Ротару без штанов устроила грязные танцы, кадры впечатляют: "Пока не видит бабушка?"
Курс валют взял выходной, доллар и евро готовят новую атаку: что ждет украинцев
Назвав себя "популярным певцом", Дантес сделал длинную паузу, выжидая, когда засмеются судьи, но те молча на него смотрели, и тогда он объяснил: "А странно... ну, Надя здесь ржет очень сильно, вы крепкие орешки".
Кроме жены, Дантес хорошенько прошелся по звездным коллегам, что на ура восприняла Полякова, которая то и дело восклицала: "Давай, мочи!"
Отметим, артисту удалось дойти до конца и выиграть главный приз. 50 000 гривен, которые он заработал своими шутками, пойдут на помощь Всеукраинскому союзу парамедиков в реализации программы "Я могу спасти жизнь".
Ранее мы сообщали, звезды на карантине развлекаются как могут. Так, недавно Дантес заснял голую супругу в ванной. Дорофеева, прикрывая все причинные места руками, смущенно выглядывала и кричала нелестные восклицания в сторону мужа. А, судя по голосу, "оператором" оказался именно Дантес.
"Если вы не знали, что такое романтика, то принимайте ванную под программу "Давайте поженимся", - говорил артист, наставляя камеру на обескураженную супругу.
Напомним, что рядом с Дорофеевой оказался другой после распада «Время и стекло», кадры дуэта
Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева в коротеньком топе соблазнила видом рядом с Позитивом
Также Politeka писала, что Дорофеева в корсете умостилась на полу ради пикантных кадров