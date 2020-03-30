Украинский певец Влад Дантес принял участие в шоу "Рассмеши комика", где ему удалось стать абсолютным победителем и получить приз в размере 50 000 гривен

Чем же именно удалось Дантесу так сильно рассмешить судей - комика Евгения Кошевого и певицу Олю Полякову? Видео искрометного выступления опубликовано на страничке "Квартал 95" в соцсети Фейсбук (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Как оказалось, судьи (а особенно Кошевой) не смог удержаться от смеха после шутки Дантеса насчет его жены, певицы Нади Дорофеевой.

"Я очень популярен. Чтобы вы понимали, у меня каждый день просят автограф. На что я всегда отвечаю: "Надя, ну хватит издеваться!"

Назвав себя "популярным певцом", Дантес сделал длинную паузу, выжидая, когда засмеются судьи, но те молча на него смотрели, и тогда он объяснил: "А странно... ну, Надя здесь ржет очень сильно, вы крепкие орешки".

Кроме жены, Дантес хорошенько прошелся по звездным коллегам, что на ура восприняла Полякова, которая то и дело восклицала: "Давай, мочи!"

Отметим, артисту удалось дойти до конца и выиграть главный приз. 50 000 гривен, которые он заработал своими шутками, пойдут на помощь Всеукраинскому союзу парамедиков в реализации программы "Я могу спасти жизнь".

+50 000 Володимир Дантес - Збірна Харкова - Розсміши коміка Владимир Дантес: "Я дуже популярний. Щоб ви розуміли, у мене кожен день просять автограф. На що я завжди відповідаю: "Надя, ну досить знущатися!" Як Вова Дантес заробив 50 000 гривень на допомогу Всеукраїнській спілці парамедиків в реалізації програми "Я можу врятувати життя", дивіться у відео. Gepostet von Студия "Квартал 95" am Montag, 30. März 2020

Ранее мы сообщали, звезды на карантине развлекаются как могут. Так, недавно Дантес заснял голую супругу в ванной. Дорофеева, прикрывая все причинные места руками, смущенно выглядывала и кричала нелестные восклицания в сторону мужа. А, судя по голосу, "оператором" оказался именно Дантес.

"Если вы не знали, что такое романтика, то принимайте ванную под программу "Давайте поженимся", - говорил артист, наставляя камеру на обескураженную супругу.

Напомним, что рядом с Дорофеевой оказался другой после распада «Время и стекло», кадры дуэта

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева в коротеньком топе соблазнила видом рядом с Позитивом

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