Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала новое фото в Инстаграм
На фото Кумейко позирует в черном боди, а рядом с ней стоит Нана Збукер в леопардовом боди. Знаменитости позируют на подоконнике в одинаковой позе и руки сложили вместе. Фото получилось очень интересным и даже пикантным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
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"Отдохнули и хватит. Как поётся в песне «На двоих с тобой одно лишь дыхание» так у нас с @nana.zbuker на двоих лишние +- надцать кг. И вот мы решили устроить себе марафон #НананиНанана. 3 недели без мучного, сладкого, алкоголя и далее по списку. Дисциплина наше все.
Присоединяйтесь. Сделаем это вместе!", - написала Кумейко под фото.
Фанаты успели поставить около тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Наверное присоединюсь к вам девоньки, но только алкоголь оставлю", "Психички что-ли", "Нужно держать дистанцию 2 метра".
Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала роскошное тело в новом наряде.
Так, звезда рассказывает о так называемом «часе Земли», который прошел в этом году в субботу, 28 марта. Исполнительница призывала поддержать акцию.
Напомним, экс-Nikita устроила горячие танцы в одном халате
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко избавилась от белья и обнажила роскошные формы
А еще Politeka сообщала, что Экс-Nikita в прозрачном халатике посветила самым сочным, личные кадры