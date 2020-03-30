Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала новое фото в Инстаграм

На фото Кумейко позирует в черном боди, а рядом с ней стоит Нана Збукер в леопардовом боди. Знаменитости позируют на подоконнике в одинаковой позе и руки сложили вместе. Фото получилось очень интересным и даже пикантным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отдохнули и хватит. Как поётся в песне «На двоих с тобой одно лишь дыхание» так у нас с @nana.zbuker на двоих лишние +- надцать кг. И вот мы решили устроить себе марафон #НананиНанана. 3 недели без мучного, сладкого, алкоголя и далее по списку. Дисциплина наше все.

Присоединяйтесь. Сделаем это вместе!", - написала Кумейко под фото.

Фанаты успели поставить около тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Наверное присоединюсь к вам девоньки, но только алкоголь оставлю", "Психички что-ли", "Нужно держать дистанцию 2 метра".

Ранее мы сообщали, что популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала роскошное тело в новом наряде.

Так, звезда рассказывает о так называемом «часе Земли», который прошел в этом году в субботу, 28 марта. Исполнительница призывала поддержать акцию.

Напомним, экс-Nikita устроила горячие танцы в одном халате

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita Кумейко избавилась от белья и обнажила роскошные формы

А еще Politeka сообщала, что Экс-Nikita в прозрачном халатике посветила самым сочным, личные кадры



